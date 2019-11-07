المملكة توقِّع اتفاقية لإنشاء فرع لـ«مركز الثورة الصناعية الرابعة»

وقعت حكومة المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، اتفاقية مع المنتدى الاقتصادي العالمي؛ لإنشاء فرع لمركز الثورة الصناعية الرابعة في المملكة، والذي يُعد الخامس على مستوى العالم.

وقد التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ووزير الثقافة بدر بن عبدالله بن فرحان، ووزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، ووزير الاقتصاد والتخطيط محمد بن مزيد التويجري، والمستشار بالديوان الملكي الدكتور فهد بن عبدالله تونسي، اليوم الأربعاء، رئيس مجلس الإدارة، مؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي البروفيسور كلاوس شواب، بحضور عدد من الوزراء، وكبار المسؤولين في المملكة والمنتدى.

وجرى خلال اللقاء مناقشة مجالات التعاون المشتركة بين المملكة العربية السعودية والمنتدى. وعقب ذلك تم توقيع اتفاقية بين حكومة المملكة والمنتدى الاقتصادي العالمي؛ لإنشاء فرع لمركز الثورة الصناعية الرابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي في المملكة، ومثل الطرفين في توقيع الاتفاقية وزير الاقتصاد والتخطيط محمد بن مزيد التويجري، والبروفيسور كلاوس شواب رئيس مجلس الإدارة ومؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي.