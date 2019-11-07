السعودية اليوم / اختتام أعمال "مؤتمر تعزيز الصحة النفسية" بمكة المكرمة بعددٍ من التوصيات



الرياض 10 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 07 نوفمبر 2019 م واس

اختتمت فعاليات "مؤتمر تعزيز الصحة النفسية" الذي نظمته صحة مكة المكرمة، تحت شعار "الصحة النفسية والوقاية من الانتحار"، بحضور عدد كبير من الأكاديميين والمتخصصين من عدة جهات مختلفة، وذلك في مستشفى النور التخصصي.

وصدر عن المؤتمر عدد من التوصيات، منها الاهتمام بتعزيز الصحة النفسية من خلال تصميم برامج التوعية والتثقيف النفسي لجميع الفئات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وضرورة العمل على الاكتشاف المبكر للمصابين بالاضطرابات النفسية ومحاولات الانتحار والتدخلات المبكرة، وكذلك الاهتمام بالفئات الأكثر عرضة وتوجيه المختصين لدعم تلك الفئات، والعمل على تطوير وتأهيل المختصين والممارسين في مجال الصحة النفسية، إضافة إلى تشكيل فريق عمل ممثل واحد من كل قطاع مقدم خدمة في مجال الصحة النفسية بالمنطقة يحقق التنسيق المستمر

وتوحيد الجهود بما يضمن تحسين الخدمة وتكامل الأدوار والاستفادة من الخبرات المختلفة.

// انتهى //

10:34ت م

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