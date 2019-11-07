

القطيف 10 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 07 نوفمبر 2019 م واس

أسفرت الحملة التفتيشية التي نفذها مكتب عمل محافظة القطيف أمس، بالشراكة مع الجهات الأمنية وحكومية أخرى؛ لسوق السمك بالقطيف، عن ضبط 30 وافداً مخالفا لنظام العمل والإقامة، إضافة إلى 10 مخالفات لنظام البلدية.

وأوضح رئيس إدارة التفتيش بفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عارف الشهري، أن الحملات التفتيشية المشتركة لها دور فعال في تطبيق النظام، حيث تقوم كل جهة حكومية باتخاذ اللازم حسب اختصاصها.

من جانبه بين مدير مكتب عمل القطيف عبد الكريم آل طه، إن الحملات التفتيشية مستمرة ومنها سوق السمك، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ حملة على نفس الموقع سابقاً، نتج عنها ضبط ٩٠ مخالفًا للنظام.

// انتهى//

10:31ت م

0038





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم/ 30 مخالفا لنظام العمل والإقامة بسوق السمك بالقطيف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.