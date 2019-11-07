السعودية اليوم / الهيئة الملكية بينبع تقيم المؤتمر الطبي الثاني للجودة الصحية



ينبع 10 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 07 نوفمبر 2019 م واس

أقامت الهيئة الملكية بينبع ممثلة في برنامج الخدمات الصحية اليوم، مؤتمر الجودة الثاني تحت شعار " تمكين المرضى "، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالنيابة المهندس علي الفهيدي، ومديري العموم ومديري الإدارات .

وناقش المؤتمر الذي يستمر على مدى يومين, محاور مختلفة، أهمها دور ثقافة المنظمة في تحسين سلامة المرضى وإشراك المجتمع لتحسين الرعاية الصحة ودور تمكين المرضى وتقليل الأخطاء الطبية ومشاريع التحسين التي أجريت ببرنامج الخدمات الصحية, ودور المنشآت الصحية في تحسين تجربة المريض.

ويأتي هذا المؤتمر ضمن برنامج التعليم الطبي المستمر الذي يقيمه برنامج الخدمات الصحية بالهيئة الملكية بينبع، حيث تم اعتماد 12 ساعة تعليم طبي، وهي عبارة عن ساعات معتمدة للتخصصات الصحية ومقدمة للممارسين الصحيين.

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10:29ت م

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