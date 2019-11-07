السعودية اليوم / أشبال تعليم وادي الدواسر يحققون المركز الرابع للتميز على مستوى المملكة



وادي الدواسر 10 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 07 نوفمبر 2019 م واس

توجت كشافة إدارة التعليم في محافظة وادي الدواسر مشاركتها في منافسات التميز الكشفي لمرحلة الأشبال التي نظمتها وزارة التعليم واختتمت يوم أمس بمحافظة صبيا على مسرح إدارة التعليم، بتحقيق المركز الرابع لفرسان التميز أبطال المنافسات ، من بين 30 إدارة تعليمية تأهلت للمنافسات من أصل 47 إدارة .

وعبر مدير التعليم بالمحافظة الدكتور أحمد بن خضران العُمري, عن اعتزازه بما قدمه هؤلاء الأشبال الذين مثلوا الإدارة ، مباركاً للأسرة التعليمية والكشفية ذلك الإنجاز الذي يضاف للمنجزات المستمرة لكشافة المحافظة على مختلف المستويات المحلية والإقليمية والدولية، مؤكدًا أهمية مثل تلك المنافسات الكشفية في تحقيق تطلعات ولاة الأمر لبناء جيل واعٍ يقوم بدوره تجاه مجتمعه ووطنه وفق رؤية وطن وفي ضوء طموحاته .

وأشار إلى دور تلك المنافسات بالإسهام في إعداد النشء وتوظيف طاقات الطلاب الإبداعية، وتعزيز القيم الأخلاقية والمواطنة الحقة لديهم؛ تحقيقًا لأهداف سياسة التعليم بالمملكة، في ظل الدعم الذي يلقاه النشاط الكشفي من القيادات في هذا الوطن المعطاء ولما يقوم به من دور مؤثر في تربية النشء وصقل مواهبهم وقدراتهم .

// انتهى //

10:10ت م

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