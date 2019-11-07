هل يؤثر مبلغ حافز على دعم حساب المواطن ؟

2019-11-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعاد حساب متابعات الخليج 365 التذكير بأنه منفصل عن برنامج حافز، ولكن مبلغ حافز يتم احتسابه من ضمن الدخل.

وقال حساب متابعات الخليج 365 عبر خدمة المستفيدين بموقع “تويتر”، إن برنامج حافز لا يؤثر على التسجيل في البرنامج، حيث يمكن معرفة قيمة استحقاق الدعم من خلال الحاسبة التقديرية على الرابط هنا

وقال حساب متابعات الخليج 365: إنه سيتم صرف البدل بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع، وسيتم صرف الدعم للدفعة الرابعة والعشرين بتاريخ 10 نوفمبر.

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يذكر أن برنامج حساب متابعات الخليج 365 أعلن في وقت سابق، عن صدور نتائج الأهلية للدورة 24 (شهر نوفمبر 2019).

وأوضح حساب متابعات الخليج 365: إنه يمكن التحقق من الأهلية يمكن الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي (هنا).

يأتي هذا فيما تتواصل عمليات التسجيل للدفعة الـ 25 استحقاق شهر ديسمبر المقبل من خلال الرابط التالي (هنا)، ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في برنامج حساب متابعات الخليج 365، أن يكون المسجل سعودي الجنسية.

ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.