فيديو.. أسد يعتلي سطح مبنى بجوار مدرسة في الرياض!

2019-11-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

أظهر مقطع فيديو، أسداً داخل حي طويق في الرياض، بالقرب من إحدى المدارس.

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وبين الفيديو، الأسد وهو يعتلي سطح مبنى بجوار مدرسة سهل بن قيس في حي الغروب بالرياض، في مشهد غريب أثار حالة من الغضب والجدل.

وطالب متداولو المقطع الجهات المعنية بالتدخل والحد من هذه التصرفات غير المسؤولة، لأن الحيوان المفترس قرب المنازل والمدارس وهو ما يُعرض الآخرين للخطر.

ولم يتضح بعد أي تفاصيل أخرى بشأن الواقعة.