، حوطة بني تميم فجرًا.. عملية أمنية تُطيح بشاب حاول تهريب 16 مخالفًا ،

محمد بن مسعود - الدمام - على طريق الحيانية وسُلِّم والمضبوطين للجهات ذات الاختصاص بالمحافظة

نجحت الجهات الأمنية بحوطة بني تميم، في الإطاحة فجر اليوم الخميس، بشاب حاول تهريب 16 من مخالفي نظام الإقامة.

وتفصيلًا: أطاحت فِرَق الأمن بمحافظة حوطة بني تميم -بمشاركة فِرَق المهمات والواجبات الخاصة- خلال المسح الأمني على طريق الحيانية فجر اليوم الخميس، بمركبة من نوع "سكويا" يقودها مواطن سعودي، وبإخضاعها للتفتيش عُثر بداخلها على عمالة مخالفه لنظام الإقامة والعمل وعددهم 16 شخصًا؛ منهم 3 من جنسية إثيوبية، و13 من الجنسية اليمنية؛ منهم امرأتان وطفلان.

وتم تسليم المواطن والمضبوطين للجهات ذات الاختصاص بالمحافظة.

يُذكر أن الجهات الأمنية بمتابعة محافظ حوطة بني تميم محمد عامر العجمي، نجحت في التصدي للمخالفين ومهربي الممنوعات والمحظورات والعمالة المخالفة، وحدّت من خطورتهم بجهودها الأمنية المكثفة ومباشرة البلاغات في أوقات وجيزة.الجهات الأمنية حوطة بني تميم تهريب مخالفي نظام الإقامة