- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
نجحت الجهات الأمنية بحوطة بني تميم، في الإطاحة فجر اليوم الخميس، بشاب حاول تهريب 16 من مخالفي نظام الإقامة.
وتفصيلًا: أطاحت فِرَق الأمن بمحافظة حوطة بني تميم -بمشاركة فِرَق المهمات والواجبات الخاصة- خلال المسح الأمني على طريق الحيانية فجر اليوم الخميس، بمركبة من نوع "سكويا" يقودها مواطن سعودي، وبإخضاعها للتفتيش عُثر بداخلها على عمالة مخالفه لنظام الإقامة والعمل وعددهم 16 شخصًا؛ منهم 3 من جنسية إثيوبية، و13 من الجنسية اليمنية؛ منهم امرأتان وطفلان.
وتم تسليم المواطن والمضبوطين للجهات ذات الاختصاص بالمحافظة.
يُذكر أن الجهات الأمنية بمتابعة محافظ حوطة بني تميم محمد عامر العجمي، نجحت في التصدي للمخالفين ومهربي الممنوعات والمحظورات والعمالة المخالفة، وحدّت من خطورتهم بجهودها الأمنية المكثفة ومباشرة البلاغات في أوقات وجيزة.الجهات الأمنية حوطة بني تميم تهريب مخالفي نظام الإقامة
07 نوفمبر 2019 - 10 ربيع الأول 1441 09:56 AM
على طريق الحيانية وسُلِّم والمضبوطين للجهات ذات الاختصاص بالمحافظة
نجحت الجهات الأمنية بحوطة بني تميم، في الإطاحة فجر اليوم الخميس، بشاب حاول تهريب 16 من مخالفي نظام الإقامة.
وتفصيلًا: أطاحت فِرَق الأمن بمحافظة حوطة بني تميم -بمشاركة فِرَق المهمات والواجبات الخاصة- خلال المسح الأمني على طريق الحيانية فجر اليوم الخميس، بمركبة من نوع "سكويا" يقودها مواطن سعودي، وبإخضاعها للتفتيش عُثر بداخلها على عمالة مخالفه لنظام الإقامة والعمل وعددهم 16 شخصًا؛ منهم 3 من جنسية إثيوبية، و13 من الجنسية اليمنية؛ منهم امرأتان وطفلان.
وتم تسليم المواطن والمضبوطين للجهات ذات الاختصاص بالمحافظة.
يُذكر أن الجهات الأمنية بمتابعة محافظ حوطة بني تميم محمد عامر العجمي، نجحت في التصدي للمخالفين ومهربي الممنوعات والمحظورات والعمالة المخالفة، وحدّت من خطورتهم بجهودها الأمنية المكثفة ومباشرة البلاغات في أوقات وجيزة.
، حوطة بني تميم فجرًا.. عملية أمنية تُطيح بشاب حاول تهريب 16 مخالفًا ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر حوطة بني تميم فجرًا.. عملية أمنية تُطيح بشاب حاول تهريب 16 مخالفًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.