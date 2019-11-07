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محمد بن مسعود - الدمام - 07 نوفمبر 2019 - 10 ربيع الأول 1441 09:19 AM
كانت تعاني من ضيق في التنفس وعدم القدرة على البلعتدخّل طبي عاجل لإنقاذ حياة طفلة ابتلعت حلقة ذهب في عنيزة
بحمد الله وفضله تَمَكّن أطباء مستشفى الملك سعود بعنيزة من إنقاذ حياة طفلة بعمر (سنتين) عقب ابتلاعها قطعة من الذهب (حلق الأذن)؛ مما تسبب في شبه إغلاق للمريء، وكانت تعاني من ضيق في التنفس وعدم القدرة على البلع، وعقب الكشف الطبي وإجراء الأشعة اللازمة تَبَيّن وجود قطعة ذهب من نوع "حلق أذن" استقرت في المريء؛ مما سبّب لها ضيقًا في مجرى الهواء وعدم القدرة على البلع.. وعلى الفور تم إدخال الحالة غرفة العمليات، وإجراء عملية منظار عاجلة باستخدام المنظار الخاص للمريء والمجهز بلاقط؛ حيث تم استخراج القطعة في وقت لم يتجاوز الـ15 دقيقة، ولله الحمد.. وعقب العملية وتحسّن حالتها الصحية خرجت الطفلة في اليوم التالي؛ وهي تتمتع بصحة وعافية بفضل الله.
، تدخّل طبي عاجل لإنقاذ حياة طفلة ابتلعت حلقة ذهب في عنيزة ،
المصدر : الخليج 365
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