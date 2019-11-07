

نجران 10 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 07 نوفمبر 2019 م واس

أكدت صحة نجران أن عدد المستفيدات من حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي في منطقة نجران التي أقيمت خلال شهر أكتوبر تحت شعار " لاتنتظري الأعراض .. إفحصي وطمنينا " بلغ (50,422) مستفيدة ، منهن 2009 سيدات تم فحصهن بتقنية الماموغرام في مستشفيات ومراكز الرعاية بالمنطقة .

وأوضحت أن الحملة نُفذت من قبل فرق طبية متخصصة ومثقفات صحيات من أقسام التوعية الصحية وبرامج الأمراض المزمنة والمستشفيات، وذلك للتعريف بالمرض وطرق الوقاية منه والتعرف على طريقة الفحص الذاتي وذلك في كل من المستشفيات، ومراكز الرعاية الصحية، والمراكز التجارية، والأماكن العامة، إضافة إلى مدارس وكليات البنات، والأقسام النسائية بالإدارات الحكومية والقطاع الخاص بالمنطقة حيث تضمنت أن الحملة إقامة معارض وأركان توعوية وتوزيع المطويات التوعوية على المستفيديات.

يذكر أن صحة نجران رخصت 6 عيادات للكشف المبكر عن سرطان الثدي بتقنية الماموغرام في مستشفيات " الملك خالد, ونجران العام الجديد, والولادة والأطفال, وحبونا العام, وشرورة العام , وعيادة في مركز للرعاية الصحية بحي الضباط.

// انتهى //

09:52ت م

0029





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / " الصحة " : تثقيف أكثر من 50 ألف سيدة عن أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي بنجران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.