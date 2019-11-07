

أبهـا 10 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 07 نوفمبر 2019 م واس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً عن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني الرؤية وتساقط البرد والسيول على عدد من محافظات ومدن منطقة عسير وتستمر حتى الساعة الـ 10 مساءً.

وشمل التنبيه مدينة أبها ومحافظات المجاردة، والنماص، وبارق، وتنومة، وخميس مشيط، ورجال المع، وسراة عبيده، ومحايل.

// انتهى //

09:47ت م

0028





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / "الأرصاد" تنبه من هطول أمطار غزيرة على بعض محافظات عسير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.