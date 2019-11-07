السعودية اليوم / بلدية الحرجة نزيل تعديات بمساحة 5 آلاف متر مربع



ظهران الجنوب 10 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 07 نوفمبر 2019 م واس

أزالت بلدية الحرجة التابعة لأمانة منطقة عسير أمس، تعديات على أراضٍ حكومية بمساحة أكثر من 5 آلاف م2.

جاء ذلك بعد رصد الفرق الرقابية بالبلدية خلال أعمالها الدورية لمراقبة الأراضي الحكومية، بناء أحواش وعقوم ترابية بقرية الوقرة ومركز الرفغة, وتمت إزالتها بمشاركة من لجنة التعديات، والجهات الأمنية بالمحافظة، فيما تم تطبيق الأنظمة و اللوائح بحق المخالفين.

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