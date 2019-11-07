السعودية اليوم / صرف 42 ألف وصفة طبية إلكترونيا بالمراكز الصحية بالقصيم خلال الأشهر الثلاثة الماضية



القصيم 10 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 07 نوفمبر 2019 م واس

بلغت الوصفات الطبية المصروفة عبر برنامج " وصفتي " بمنطقة القصيم قرابة 42 ألف وصفة طبية، من خلال الصيدليات الخاصة المشاركة بالبرنامج، وذلك خلال الأشهر الثلاثة الماضية .

وأكد التجمع الصحي بمنطقة القصيم، أن برنامج " وصفتي يأتي انسجاماً مع رؤية المملكة 2030، كواحدة من المبادرات الهادفة لرفع مستوى الخدمات الصحية، وتأتي أهمية هذه الخطوة في تحقيق نقلة نوعية لتجربة المستفيد من خدمات القطاعات الصحية الحكومية، التي تتيح للمستفيد إمكانية صرف الدواء من الصيدلية الأقرب إليه وفي الوقت الملائم له مجاناً.

وأشار الإحصاءات إلى أن الوصفات الطبية تمثل 40% من وصفات المراكز الصحية حرصاً على التأكد من جاهزية الصيدليات المشاركة للربط بالنظام الطبي، تمهيداً لتطبيق كامل المستهدف، حيث تخضع جميع مراحل البرنامج للمتابعة والقياس بشكل مستمر لضمان تحقيق الأهداف المرجوة وخدمة المستفيدين على أكمل وجه .

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09:28ت م

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