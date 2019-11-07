

القطيف 10 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 07 نوفمبر 2019 م واس

اختتم مكتب التعليم بمحافظة القطيف أمس، البرنامج التدريبي "الإرشاد الصحي بين الفاعلية والتطوير"، بمشاركة 20 مرشداً صحياً.

وهدف البرنامج الذي استمر ليومين، إلى رفع مستوى الكفاءة والفاعلية للأداء بالمجال الصحي بالمدارس.

وتناول البرنامج عدة محاور أبرزها، مبادئ التحول النوعي الصحي، وفعالية التغيير بالمجال الصحي، وبناء استراتيجية التحول بالمسار الصحي، وأهم أنواع التحول المؤثرة في بيئة العمل، ومهارات إدارة التحول.

// انتهى //

09:22ت م

0023





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / برنامج تدريبي بتعليم القطيف لرفع كفاءة الأداء بالمجال الصحي المدرسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.