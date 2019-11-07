السعودية اليوم / مدير جامعة الباحة يدشن مبادرة حملة "جامعتنا خضراء"



الباحة 10 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 07 نوفمبر 2019 م واس

دشّن معالي مدير جامعة الباحة الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين أمس، مبادرة "جامعتنا خضراء" بالتعاون مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتزامن مع حملة انطلاق حملة التشجير بالباحة، بحضور مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس محمد الشهري, وذلك بالمدينة الجامعية بمحافظة العقيق.

وأكد الدكتور الحسين أهمية إقامة مثل هذه المبادرات النوعية التي تأتي ضمن برامج مبادرات الجامعة المتواكبة مع رؤية المملكة 2030م, متطلعاً بأن تصبح أرض المدينة الجامعية خضراء بالقريب العاجل، حاثاً الجميع على بذل مزيد من الجهود في هذا الجانب، مقدماً شكره لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة على تعاونهم وإسهامهم بالمشاركة في الحملة.

يذكر أن معالي مدير جامعة قام بمشاركة الحضور بغرس عددٍ من الشتلات إيذاناً بانطلاقة المرحلة الأولى من المبادرة، التي ستستمر لعدة مراحل حتى تغطي مرافق المدينة الجامعية كافة، بهدف غرس ثقافة البيئة والتشجير في نفوس طلاب الجامعة ومنسوبيها وانعكاسها على الحياة والصحة العامة.

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