السعودية اليوم / تعليم المخواة يختتم برنامج الأشغال الفنية "النسيج" بالمملكة



الباحة 10 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 07 نوفمبر 2019 م واس

اختتمت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة المخواة أمس, برنامج الأشغال الفنية "النسيج", بمشاركة 28 طالباً يمثلون 18 إدارة تعليمية من مختلف مناطق المملكة.

وأوضح المدير العام للتعليم بمحافظة المخواة علي بن محمد الجالوق، أن البرنامج الذي استمر أربعة أيام تناول عدداً من الفعاليات المنوعة والورش الفنية، مما أسهم في تعزيز تجربة المشاركين, وإثراء خبراتهم الفنية، إلى جانب المعرض المصاحب للمشاركين.

وأشاد مشرف وفد تعليم الرياض مكي الحارثي بالجهد النوعي الذي بذلته إدارة تعليم المخواة من أجل إنجاح هذه الفعالية الوطنية، مؤكداً أن المعرض المصاحب أسهم في إثراء خبرات المشاركين.

وفي ختام الحفل كرّم مدير تعليم المخواة الإدارات الفائزة بالمراكز الأولى.

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08:55ت م

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