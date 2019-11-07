السعودية | أستاذ عقاقير يكشف خطورة تحميص نواة التمر!

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن أستاذ عقاقير يكشف خطورة تحميص نواة التمر! والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 8:24 صباحًا, 7 نوفمبر 2019 م المناطق_متابعات حذّر أستاذ علم العقاقير جابر القحطاني من إقبال البعض على تحميص نواة التمر واستخدامها كمشروب قهوة.

وقال القحطاني في تغريدة عبر حسابه بـ”تويتر”، لا أنصح بتحميص نواة التمر لأن نواة التمر تحتوي على معادن ثقيلة، مثل الرصاص والكادميوم حيث تتراكم هذه المواد في المخ، ولا أنصح باستخدامها تمامًا كمشروب بديل للقهوة”.

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