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2019-11-07 حريق في منزل بأبو عريش بسبب التماس كهربائي متابعات الخليج 365 - جازان أخمد الدفاع المدني في أبو عريش بمنطقة جازان حريقاً اندلع في منزل بسبب التماس كهربائي. Advertisements وأوضح الدفاع المدني في تغريدة له عبر “تويتر” أن الحريق لم يوقع أية أي إصابات. ونشر المدني صورًا لعملية مباشرة الحادث.







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