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2019-11-07 سحب رعدية علي المدينة المنورة لأكثر من 14 ساعة متابعات الخليج 365 - واس أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها بشأن حالة الطقس على منطقة المدينة المنورة لهذا اليوم, اشتمل على رياح نشطة وسحب رعدية علي محافظة المهد ومحافظة وادي الفرع تشمل تأثيراتها نشاطا في الرياح السطحية, وتدن في مدى الرؤية.

وبينت الهيئة أن الحالة سوف تستمر حتى الحادية عشر مساء.







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