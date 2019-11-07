، تركيا في مرمى عقوبات الكونجرس.. رسالة لبومبيو تُطالب بعقوبات صارمة ،

محمد بن مسعود - الدمام - أعضاء جمهوريون وديمقراطيون: تنتهك اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا

طلب أعضاء جمهوريون وديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي من إدارة الرئيس دونالد ترامب، الأربعاء، إبلاغهم إن كانت التقارير عن أن تركيا تنتهك اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا، صحيحة، والرد بعقوبات صارمة.

وكتب العضوان الجمهوريان "لينزي غراهام، ومارشا بلاكبيرن" والديمقراطيون "كريس فانهولين، وريتشارد بلومنتال، وجيان شاهين" في خطاب موجّه إلى وزير الخارجية مايك بومبيو، قائلين: "بالنظر إلى المخاطر؛ فالوقت أمر جوهري".

ووفق ما نقلته "سكاي نيوز"؛ فهؤلاء من بين أشد المنتقدين لقرار ترامب سحب القوات الأمريكية من معظم سوريا، والذي اعتبره كثيرون تخليًّا عن القوات الكردية التي قاتلت لسنوات إلى جانب القوات الأمريكية أثناء معركتها مع مقاتلي تنظيم داعش.

في الرسالة، استشهد أعضاء مجلس الشيوخ بتقارير تفيد بأن القوات التركية تعمل خارج "منطقة آمنة" متفق عليها في شمال شرق سوريا، وبأن قوات تركية أو مدعومة من تركيا تهاجم الأكراد السوريين بالقرب من تل تمر.

وقالوا في الرسالة: "في عدة مناسبات هدد الرئيس ترامب بتدمير اقتصاد تركيا في حالة انتهاك تركيا لالتزاماتها".

وأضافوا: "تماشيًا مع هذا الموقف؛ نطلب من الإدارة اتخاذ تدابير سريعة لفرض تطبيق اتفاق 17 أكتوبر بعقوبات اقتصادية قاسية"، وشددوا على أنهم سيواصلون السعي لإقرار مشروع قانون للعقوبات في الكونجرس.تركيا الكونجرس مجلس الشيوخ الأمريكي