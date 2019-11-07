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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان وعسير، تمتد حتى مرتفعات الباحة، كما تكون السماء غائمة جزئيًّا إلى غائمة قد تتخللها سحب ممطرة على شمال شرق المملكة؛ في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على وسط وشمال المملكة، ويُتوقع تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي، وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزأين الجنوبي والأوسط بسرعة 15- 40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج؛ بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15- 35كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.حالة الطقس الأرصاد رياح مثيرة للأتربة
07 نوفمبر 2019 - 10 ربيع الأول 1441 08:34 AM
سماء غائمة تتخللها سحب ممطرة على الشمالية والشرقية
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان وعسير، تمتد حتى مرتفعات الباحة، كما تكون السماء غائمة جزئيًّا إلى غائمة قد تتخللها سحب ممطرة على شمال شرق المملكة؛ في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على وسط وشمال المملكة، ويُتوقع تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي، وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزأين الجنوبي والأوسط بسرعة 15- 40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج؛ بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15- 35كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.
، الطقس اليوم: رياح مثيرة للأتربة والغبار على وسط المملكة وشمالها ،
المصدر : الخليج 365
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