محمد بن مسعود - الدمام - أكد أنه يمثّل خطوة إيجابية وهامة نحو حل سياسي شامل لليمن رحّب مجلس الأمن الدولي بجهود المملكة العربية السعودية في التوصل لـ"#اتفاق_الرياض" حول اليمن. وأكد مجلس الأمن الدولي، أن اتفاق الرياض يمثّل خطوة إيجابية وهامة نحو حل سياسي شامل لليمن، وأكد مجلس الأمن التزامه بوحدة وسيادة اليمن وسلامة أراضيه.مجلس الأمن الدولي اتفاق الرياض 07 نوفمبر 2019 - 10 ربيع الأول 1441 08:23 AM أكد أنه يمثّل خطوة إيجابية وهامة نحو حل سياسي شامل لليمن Advertisements مجلس الأمن الدولي يرحّب بجهود السعودية في التوصل لـ"اتفاق الرياض" مجلس الأمن الدولي يرحّب بجهود السعودية في التوصل لـ"اتفاق الرياض" رحّب مجلس الأمن الدولي بجهود المملكة العربية السعودية في التوصل لـ"#اتفاق_الرياض" حول اليمن. وأكد مجلس الأمن الدولي، أن اتفاق الرياض يمثّل خطوة إيجابية وهامة نحو حل سياسي شامل لليمن، وأكد مجلس الأمن التزامه بوحدة وسيادة اليمن وسلامة أراضيه. الكلمات المفتاحية ، مجلس الأمن الدولي يرحّب بجهود السعودية في التوصل لـ"اتفاق الرياض" ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اليمن

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