السعودية اليوم / فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالقصيم يقدم تطبيق اسعفني



بريدة 10 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 07 نوفمبر 2019 م واس

قام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة القصيم مساء أمس، بالتعاون مع مكتب الهيئة العامة للرياضة في القصيم ممثل في إدارة مدينة الملك عبدالله

حيث تم عرض التطبيق في ‫مباراة ناديي التعاون والرائد على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة مساء أمس .

// انتهى //

07:30ت م

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بريدة 10 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 07 نوفمبر 2019 م واسقام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة القصيم مساء أمس، بالتعاون مع مكتب الهيئة العامة للرياضة في القصيم ممثل في إدارة مدينة الملك عبدالله الرياضية ببث رسائل ومواد توعوية قصيرة ‏من خلال تطبيق ( اسعفني) على الهواتف الذكية والذي يعمل بست لغات ويخدم كافة شرائح المجتمع من المواطنين والمقيمين ‏وبواسطة هذا التطبيق يرتبط طالب الخدمة الإسعافية مع غرفة العمليات لطلب الخدمات الطبية اللازمة و استغلال الدقائق الذهبية‏ تحت شعار ( نسعى لنحييها ).حيث تم عرض التطبيق في ‫مباراة ناديي التعاون والرائد على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة مساء أمس .// انتهى //07:30ت م0013

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