

بريدة 10 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 07 نوفمبر 2019 م واس

انطلقت منافسات مسابقة الأمير الدكتور فيصل بن مشعل لحفظ القرآن الكريم، التي تُقيمها جامعة القصيم، أمس الأول ، ممثلة بعمادة شؤون الطلاب، على مستوى المنطقة للطلاب والطالبات في جميع الصفوف الدراسية، من خلال أربعة فروع معتمدة للحفظ بالمسابقة.

حيث احتضنت قاعة الشيخ محمد بن عثيمين – رحمه الله – التصفيات الأولية للمسابقة، والتي سيتم فيها اختبار المتسابقين والمتسابقات الذين تجاوز عددهم أكثر من 1200 مشارك ومشاركة، وقد بدأت لجنة تحكيم المسابقة في اختبار عدد من المتسابقين والمتسابقات في الفروع الأربعة، حيث تتواصل الاختبارات وتستمر حتى نهاية التصفيات النهائية، كما أنه ما يزال التسجيل متاح في المسابقة عبر موقعها الجامعة الإلكتروني .

// انتهى //

07:08ت م

0011





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / انطلاق التصفيات الأولية لمسابقة الأمير فيصل بن مشعل لحفظ القرآن الكريم بجامعة القصيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.