مجلس الأمن يرحب باتفاق الرياض: خطوة لحل شامل في اليمن

الخميس 7 نوفمبر 2019

رحب مجلس الأمن الدولي، الخميس، بـاتفاق الرياض الذي أبرم بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي في العاصمة السعودية، الثلاثاء.

واعتبر المجلس الاتفاق خطوة هامة وإيجابية للتوصل إلى حل سياسي وشامل في اليمن.

كما أشاد بجهود الوساطة السعودية في التوصل لـاتفاق الرياض بشأن اليمن.

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وشدد المجلس دعمه لدور المبعوث الأممي لاستئناف الحوار بين اليمنيين.

أيضا جدد دعوته الأطراف اليمنية لتنفيذ اتفاق ستوكهولم.

من جهة أخرى، أكد المجلس التزامه بوحدة وسيادة اليمن وسلامة أراضيه.

. ذكر أن اتفاق الرياض الذي رعته السعودية بين الأطراف المتحالفة ضد ميليشيات الحوثي، يؤسس لمرحلة جديدة من التعاون والشراكة، وتوحيد الجهود للقضاء على الانقلاب واستئناف عمليات التنمية والبناء، خاصة في المحافظات المحررة جنوبي البلاد.

ينص ضمن أبرز بنوده على عودة الحكومة الشرعية إلى عدن في غضون 7 أيام، وتوحيد كافة التشكيلات العسكرية تحت سلطة وزارتي الداخلية والدفاع، وتشكيل حكومة كفاءة بالمناصفة بين شمال اليمن وجنوبه.