

واجادوجو 09 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 06 نوفمبر 2019 م واس

لقي 37 شخصا على الأقل مصرعهم إثر هجوم استهدف قافلة تنقل عمال شركة تعدين في بوركينا فاسو.

وقال حاكم الإقليم الشرقي ببوركينا فاسو الكولونيل سايدو سانو في بيان إن 60 شخصا على الأقل أصيبوا في الهجوم.

وأدان الحاكم الهجوم الوحشي الذي وقع على بعد حوالي 40 كيلومترا من منجم بونجو.

// انتهى //

05:05ت م

0363





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مصرع 37 شخصا بهجوم على قافلة في بوركينا فاسو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.