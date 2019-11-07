القيادة المشتركة: التصعيد الحوثي في المخا إعلان حرب

الخميس 7 نوفمبر 2019

بعدما أعلن المركز الإعلامي لألوية العمالقة التابع للجيش اليمني، الأربعاء، أن منظومة الدفاع الجوي لتحالف دعم الشرعية في اليمن، اعترضت في الساحل الغربي 3 صواريخ سكود أطلقتها مليشيات الحوثي باتجاه مدينة المخا، وأشار إلى أن طائرة حوثية مسيرة انفجرت بالقرب من مستشفى أطباء بلا حدود على أطراف المدينة، أصدرت قيادة القوات المشتركة في جبهة الساحل الغربي بيانا حول الهجوم، وقالت إنه تم اعتراض تلك الصواريخ وجرى إسقاطها، منوّهة إلى أن بعضها سقط في أحياء سكنية ومخيم للنازحين ومركز طبي تابع لمنظمة أطباء بلا حدود.



كما أوضحت القيادة أن هذا الاعتداء الإرهابي هو بمثابة إعلان حرب، ويعتبر نسفاً لجهود إحلال السلام في اليمن، محذرة كل من يدعم تلك الاعتداءات.

وهددت القيادة أنها سترد "الصاع صاعين".

إلى ذلك طالبت القيادة الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن بتحمل مسؤولياتهم تجاه هذه الجرائم.

ذكر أن المركز الإعلامي لألوية العملاقة كان أكد في بيان له، أن الاستهداف الحوثي خلّف قتيلاً وسبعة جرحى من المدنيين حالة بعضهم حرجة، لافتا إلى أن سيارات الإسعاف هرعت إلى المكان لنقل الجرحى إلى مستشفيات مدينة المخا.

ونوّه إلى أن أصوات صواريخ الباتريوت سمعت وهي تنطلق من قاعدتها بعد رصد الرادار لأهداف معادية بمجرد دخولها سماء المديرية.

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وعن الطائرة، أشار البيان إلى أنها انفجرت في مدينة حيس، على بُعد 150 كم شمال المخا.

فيما اعتبر الاعتداء الحوثي بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة تصعيد خطير وانتهاك فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار واتفاقية ستوكهولم، وتحدٍ واضح للأمم المتحدة والمجتمع الدولي.

مقتل 19 حوثيا بالدريهمي

يذكر أن الهجمات الحوثية تأتي بعد يومين من القتال الضاري في منطقة "الدريهمي" المجاورة لمدينة الحديدة، حيث قال المتحدث باسم القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني، العقيد وضاح الدبيش، إن عناصر ميليشيات الحوثي المحاصرة داخل مدينة الدريهمي شنت هجوماً عنيفاً على مواقع اللواء الثاني عمالقة، ولواء الزرانيق.

وأشار إلى أن اشتباكات طاحنة دارت بين القوات المشتركة والمليشيات استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة.

كما نوّه الدبيش، في تصريحات صحافية، الأربعاء، إلى مصرع 19 من عناصر الميليشيا وإصابة 34 آخرين.