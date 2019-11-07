شكرا لقرائتكم خبر عن فتح القبول بـ«المعهد الصناعي» والكلية التقنية بتيماء والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - غائب سمر (تيماء)

أعلن المعهد الصناعي الثانوي وفرع كلية التقنية بمحافظة تيماء، عن فتح باب القبول والتسجيل للفصل التدريبي الثاني من العام التدريبي 1440-1441هـ ابتدأ من تاريخ 1441/3/13هـ ويستمر حتى تاريخ 1441/3/23هـ في عدد من التخصصات والوحدات التدريبية التي يضمها المعهد.

ودعا المعهد الراغبين الالتحاق بالبرامج الدخول على موقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الموحد، واختيار التخصص الذي يناسبهم من التخصصات المتاحة للمعهد وهي مكانيكا السيارات، والحاسب الآلي، والكهرباء الإنشائية، والإنشاءات المعدنية ( اللحام )، وللكلية التقنية " دعم فني حاسب آلي.

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وقالت في بيان صحفي إن شروط القبول تتطلب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وتتوفر لديه أحد المؤهلات التالية فيما يخص المعهد، الكفاءة المتوسطه، أو أول ثانوي، أو ثاني ثانوي، فيما يتعلق بالكلية يجب أن يحمل مؤهل الثانوية العامه، أو الدبلوم ثانوي الصناعي.

كما أكد البيان وجود برامج قصيرة مخصصة لمن يحمل الكفاءة المتوسطه أو الثانوية العامه.

وأشارت في البيان إلى أن المتدرب يحصل على مكافأة شهريه بمقدار ٨٠٠ ريال للمعهد، و ١٠٠٠ ريال للكلية.