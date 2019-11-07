تويتر تطلق ميزة Topics لتصفح تغريدات حسب اهتمامك

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عادة يتابع الأشخاص على تويتر حسابات متخصصة في مجالات اهتمامها لتظهر لها تغريداتها. ولكن هذه الحسابات قد تنشر تغريدات عامة أو شخصية أيضاً ستظهر لك، لذا جاءت تويتر بطريقة أفضل لعرض التغريدات حسب مجالات اهتمامك.

خاصية Topics تتيح لك متابعة موضوعات اهتمام تناسبك وستعرض لك تغريدات من كافة المستخدمين الذين لا تتابعهم طالما تتوافق مع إحدى تلك الاهتمامات. هناك مبدئياً أكثر من 300 موضوع اهتمام يمكنك الاختيار من بينها وسيضاف المزيد لاحقاً.

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بدأت تويتر باختبار هذه الميزة في أندرويد منذ اغسطس الماضي، لكنها خلال الأسبوع الجاري ستبدأ بتوفيرها عالمياً لكافة المستخدمين.

احتاجت تويتر إلى خبرات متراكمة طويلة في مجال تعلم الآلة وفهم اللغة حتى تقوم باختيار التغريدات وتصنيفها إلى اهتمامات.

تقول الشركة أنها أولاً تقوم خوارزمياتها بمسح التغريدات بحثاً عن كلمات مفتاحية معينة، ومن ثم تنظر إلى الملف الشخصي لمرسل التغريدات لمعرفة إن كان عادة ينشر تغريدات بهذا المجال والاهتمام أم لا وذلك لإعطائه مستوى معين من المصداقية..، وأخيراً تنظر في معدل التفاعل حول التغريدات مثل الإعجاب وإعادة التغريد والرد على التغريدة، كلما ارتفع التفاعل كلما كانت تظهر تغريدات الشخص أكثر ضمن موضوعات الاهتمام.

