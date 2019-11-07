نوكيا تخطط لإطلاق أجهزة تلفاز ذكية بالتعاون مع Flipkart في الهند

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تخطط شركة نوكيا لإطلاق خط إنتاج لأجهزة التلفاز الذكية في الهند خلال الفترة القادمة، وذلك بالتعاون مع العملاق الهندي المتخصص في صناعة المنتجات الإلكترونية والاستهلاكية Flipkart.

حيث ستحمل أجهزة التلفاز الجديدة العلامة التجارية لشركة نوكيا التابعة شركة HMD الهولندية، فيما يمكن أن تعد هذه الخطوة بمثابة تجربة جديدة للشركة في سوق أجهزة التلفاز؛ مستغلة بذلك شراكاتها مع Flipkart التي ترغب هي الأخرى بالاستفادة من علامة نوكيا المحفورة في عقل المستهلك وخصوصاً في سوق كبير كالسوق الهندي الذي لا زالت فيه علاقة قوية تربط المستهلك بهذه العلامة العريقة.

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فيما لا تعتبر هذه المرة الأولى التي تدخل فيها نوكيا سوق الشاشات فهي قد امتلكت خطاً أنتاجياُ لشاشات التلفاز في منتصف التسعينات؛ لكن لم يكتب لها النجاح حينها، مع ذلك يمكن توقع نجاح الشركة في خطتها القادمة إذا ما لبت رغبات المستهلك مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية السوق الهندي في جانب المنتجات الاستهلاكية التقنية وتنوعها أسعارها.

والجدير بالذكر أن شركة ون بلس قد قامت بإطلاق تلفازها في السوق الهندي منذ فترة قريبة، وكانت هواوي هي الأخرى قد كشفت عن تلفازها، مما يعني أن توسيع الشركات المعروفة بتصنيع الهواتف نطاق عملها أصبح توجهاً عاماً سيلعب دوراً مهماً بكل تأكيد في خدمة مصلحة المستهلك في ظل اشتعال المنافسة.

وفيما الفرصة تعتبر سانحة أمام نوكيا لإعادة بعض بريق علامتها التجارية مع تلفازها الجديد..؛ حيث كانت المسيطرة على عالم الهواتف لفترة طويلة قبل أن تخسره للأبد مع دخول نظام الأندوريد للساحة الذي استعلته الشركات المنافسة بطريقة مثلى كما نرى اليوم.

