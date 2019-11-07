فايرفوكس سيحجب إشعارات المواقع المنبثقة العام المقبل

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الكثير من المواقع أصبحت تسيئ استخدام فكرة الإشعارات، وموزيلا تريد أن تضع حداً لهذا عبر حجبها افتراضياً بدءاً من العام القادم.

مع نسخة فايرفوكس 72 ستبدأ بمنع ظهور الإشعارات المنبثقة وستكتفي بدلاً عنها بأيقونة صغيرة تظهر في شريط العناوين تحتاج للنقر عليها لعرض الإشعار كالمعتاد.

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كانت موزيلا قد بدأت باختبار الميزة الجديدة في ابريل الماضي على عينة صغيرة من المستخدمين عبر نسخة فايرفوكس التجريبية. وجمعت بيانات حول كيفية تفاعل المستخدمين معها للوصول إلى أفضل شكل ممكن لإتاحتها.

وتوصلت موزيلا بنتائج الاختبارات إلى أن 99% من الإشعارات لم يوافق عليها المستخدمين..، وأضافت أن الإشعارات لو كانت بناءً على تفاعل المستخدم فإنها كانت تتلقى رداً إيجابياً.

يذكر أن متصفح كروم أيضاً يعمل على خاصية مشابهة مازالت قيد الاختبارات.

