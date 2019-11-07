نظام تشغيل كروم يدعم ميزة سطح المكتب الافتراضي رسميًا

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بعد أن ظهرت إشارات دعم ميزة سطح المكتب الافتراضي على نظام تشغيل كروم في الشهور الثلاثة الماضية، وصلت الميزة رسميًا للمستخدمين مع أخر تحديث لنظام التشغيل بنسخته 78، لتوفر جوجل بذلك إضافة مهمة للمستخدمين من أصحاب الأعمال الذين يرغبون بإتمام أعمالهم بشكل منفصل بعيدًا عن باقي الاستخدامات.

ويمكن توضيح الميزة باختصار بأنها تتيح تنظيم سطح المكتب وإنشاء نسخ متعددة منه لمختلف الأغراض من أجل تنظيم العمل.

فمثلُا، يمكن إنشاء سطح المكتب للعمل بتنظيم التطبيقات والمهام ذات العلاقة بمكان واحد، وكذلك إنشاء سطح مكتب مختلف للأفلام والترفيه.

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وبذلك، فإن مهمة تنظيم الأجهزة العاملة بالنظام ستكون سهلة للمستخدمين للوصول إلى البيانات التي يحتاجونها بشكل منظم وسرعة أكبر.

على نفس الجانب، فقد قدمت جوجل تحديثات إضافية على نظام تشغيل كروم تتيح مزامنة جهات الاتصال بين هواتف أندرويد وأجهزة كروم بوك وإجراء المكالمات سريعًا عبر الجهاز عند اتصاله مع الهاتف، كما أن النظام سيدعم التعرف على الطابعات بشكل تلقائي وسريع بدلًا من تثبيتها بالخطوات اليدوية، ما يعني عدم الحاجة لتضييع المزيد من الوقت لطباعة ورقة سريعة أو ملف مهم.

تحديثات مستمرة بالقدوم للنظام أملًا بتوسيع رقعة استخدامه أكثر وأكثر..، لكن مازال على جوجل العمل بجهد لمنافسة الأنظمة الأخرى.

