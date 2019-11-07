︎ :
.
كشفت شركة (Apple) الأمريكية أن بعض هواتف “iPhone” وحواسب “iPad” اللوحيّة التي صدرت عام 2012 أو ما قبله، ستتوقف عن العمل، ما لم يتم تزويدها بالتحديثات المطلوبة.
وأوضحت الشركة: “أن هواتف “iPhone 5″، التي لم تثبت تحديث “iOS 10.3.4″، ستتوقف عن الاتصال بالخدمات عبر الإنترنت، التي تتطلب التاريخ والوقت الصحيحين، وهذا يعني عدم قدرتها على تحميل التطبيقات من متجر App Store، والوصول إلى البريد الإلكتروني أو تصفح الإنترنت”.
وأوضحت الشركة أنّه “في حال فوت أصحاب تلك الهواتف الموعد النهائي..، فلن يتمكنوا من تحميل التحديث من إعدادات iPhone، وسيحتاجون إلى توصيل الهاتف بجهاز الكمبيوتر من أجل الحصول على التحديث”.
كانت هذه تفاصيل خبر «أبل» تعلن توقف الخدمات لإصدارات قديمة من أجهزتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.