العثور على جثتي مواطن سعودي وخادمته في شقة سكنية بمصر

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عثرت الأجهزة الأمنية في مصر، يوم الثلاثاء، على جثتين داخل شقة سكنية بمنطقة الهرم، إحداهما لمواطن سعودي يبلغ من العمر ٧٤ عاماً، والأخرى لخادمته البالغة من العمر ٣٨ عاما.

وباشرت الجهات الأمنية الواقعة فور تلقي البلاغ، حيث عثرت على الجثتين مختنقتين بالغاز داخل الشقة.

وأشارت التحقيقات وتقارير الطب الشرعي إلى أن المواطن والخادمة، التي تعمل عنده منذ سنوات، توفيا نتيجة اختناق من الغاز، حيث لا توجد شبهة جنائية.

