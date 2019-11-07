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نشر صاحب المطعم الذي شكا من الخسائر التي لحقت بمطعمه في الرياض فيديو يظهر توافد الزبائن على المطعم بعد تفاعل مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي مع قصته.
وأظهر الفيديو الذي نشره الإعلامي فيصل العبدالكريم، اصطفاف السيارات أمام المطعم ووقوف الزبائن في طابور داخله انتظارا لدورهم.
وكان مشاهير قد تفاعلوا مع قصة المواطن الذي قال إنه تعرض لديون تجاوزت 1.7 مليون ريال، وخسائر بأكثر من 4 ملايين ريال، بسبب إغلاق الشارع الذي يطل على مطعمه نتيجة أعمال الحفر والتشييد في مسار قطار الرياض.
كما تفاعلت بعض شركات التوصيل وأبدت رغبتها في التوصيل من مطعمه مجانا، فيما قامت شركات أخرى بطلب الغداء لموظفيها من المطعم دعما له.
ووجه صاحب المطعم “أبو حمود” شكره لمشاهير مواقع التواصل الاجتماعي..، وللمواطنين على تفاعلهم ودعمهم له.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد التفاعل مع قصته.. الزبائن يتوافدون على مطعم المواطن الذي شكا خسائره (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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