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كرم منسوبو شركة تطوير النقل التعليمي يوم الثلاثاء الطالبين نهار وفايز العنزي، تقديراً لموقفهما البطولي المتمثل في تدخلهم السريع وإيقافهم حافلة نقل مدرسي في تبوك، بعد أن توفي سائقها فجأة أثناء أداء عمله.
والتقى ممثلو الشركة الطالبين، وقدموا لهما الهدايا والشهادات التقديرية، تقديرا لموقفهما البطولي.
وكان الطالبان اللذان يدرسان بمدرسة ابتدائية بمحافظة تيماء التابعة لمنطقة تبوك، قد قاما بإيقاف حافلة نقل مدرسية كانت تقلهما إلى المدرسة..، بعد أن فاجأت المنية سائقها أثناء القيادة، بسبب تعرضه لسكتة قلبية.
كانت هذه تفاصيل خبر “شركة تطوير” تكرم الطالبين اللذين أوقفا حافلة بعد وفاة سائقها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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