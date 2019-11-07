السعودية اليوم / سفير المملكة لدى موريتانيا يلتقي وزير التجهيز والنقل الموريتاني



نواكشوط 09 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 06 نوفمبر 2019 م واس

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى موريتانيا الدكتور هزاع بن زبن المطيري اليوم، وزير التجهيز والنقل الموريتاني محمدو أحمدو أمحيميد، بمكتبه بالوزارة في العاصمة نواكشوط .

وتم خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون القائم بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

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03:24ت م

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