السعودية اليوم / القوات المالية تدمر قاعدة للإرهاب وسط مالي



باماكو 09 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 06 نوفمبر 2019 م واس

دمرت القوات المسلحة المالية، قاعدة لوجستية للإرهاب تقع بين كوبو وبولكيسي وسط مالي.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية اليوم، عن مصادر عسكرية محلية قولها: إن القاعدة تشتمل على خزانات وقود ودراجات نارية وقطعًا من السلاح والذخيرة وكميات كبيرة من الغذاء.

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