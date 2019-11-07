

نيويورك 09 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 06 نوفمبر 2019 م واس

التقى معالي المندوب الدائم للمملكة العربية

وقدم معالي السفير المعلمي في بداية اللقاء التهنئة للسفيرة صوفيا على تعيينها مندوبة دائمة لبلادها لدى الأمم المتحدة، متمنيا لها النجاح والتوفيق في مهمتها.

وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والعلاقات الثنائية بين البلدين.

حضر اللقاء نائب المندوب الدائم في وفد المملكة الدكتور خالد بن محمد منزلاوي، ورئيس قسم الإعلام والمراسم في الوفد الدائم للمملكة محمد بن عبدالرحمن القاضي، ومدير مكتب معالي المندوب الدائم في وفد المملكة حكمت بن محمد السعيد، والسكرتير الثاني في وفد أريتريا لدى الأمم المتحدة زيبيب غبراكين.

// انتهى //

03:08ت م

0358



نيويورك 09 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 06 نوفمبر 2019 م واسالتقى معالي المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي اليوم في مكتبه بمقر وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، المندوبة الدائمة المعينة حديثا لدولة أريتريا لدى الأمم المتحدة السفيرة صوفيا تيسفامريم.وقدم معالي السفير المعلمي في بداية اللقاء التهنئة للسفيرة صوفيا على تعيينها مندوبة دائمة لبلادها لدى الأمم المتحدة، متمنيا لها النجاح والتوفيق في مهمتها.وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والعلاقات الثنائية بين البلدين.حضر اللقاء نائب المندوب الدائم في وفد المملكة الدكتور خالد بن محمد منزلاوي، ورئيس قسم الإعلام والمراسم في الوفد الدائم للمملكة محمد بن عبدالرحمن القاضي، ومدير مكتب معالي المندوب الدائم في وفد المملكة حكمت بن محمد السعيد، والسكرتير الثاني في وفد أريتريا لدى الأمم المتحدة زيبيب غبراكين.// انتهى //03:08ت م0358

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سياسي / السفير المعلمي يلتقي مندوبة أريتريا الدائمة لدى الأمم المتحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.