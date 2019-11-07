سياسي / البرلمان اليمني يشيد بدور المملكة ويبارك اتفاق الرياض



عدن 09 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 06 نوفمبر 2019 م واس

أشادت هيئة رئاسة مجلس النواب اليمني، بدور قيادة المملكة وحرصها على أمن وسلامة واستقرار ووحدة اليمن.

وباركت في اجتماعها، اليوم، وفق ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية، اتفاق الرياض الذي وقع بين الأطراف اليمنية، مؤكدةً أنه يؤسس لمرحلة جديدة من حضور الدولة ومؤسساتها وإعادة صياغة للمشروع الوطني الجامع وتجاوز المحن التي تسببت بها ميليشيا الحوثي الانقلابية والمشروع الإيراني والانطلاق وفقا للمرجعيات الثلاث التي تنتصر لخيارات الشعب اليمني.

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