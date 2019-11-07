سياسي / المعلمي يلتقي مندوب باكستان الدائم لدى الأمم المتحدة



نيويورك 09 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 06 نوفمبر 2019 م واس

التقى معالي المندوب الدائم للمملكة العربية

وقدم السفير المعلمي في بداية اللقاء التهنئة للسفير أكرم على تعيينه مندوبا دائما لبلاده لدى الأمم المتحدة وذلك للمرة الثانية، متمنيا له النجاح والتوفيق في فترته الجديدة.

وأكد معاليه روابط الأخوة التي تجمع بين المملكة وباكستان، وعلى التعاون الوثيق بين وفدي البلدين في جميع المجالات.

وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والأحداث السياسية الراهنة على الساحة الدولية.

حضر اللقاء نائب المندوب الدائم في وفد المملكة الدكتور خالد بن محمد منزلاوي، ونائب المندوب الدائم في وفد باكستان محمد عامر خان، ورئيس قسم الإعلام والمراسم في الوفد الدائم للمملكة محمد بن عبدالرحمن القاضي.

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02:47ت م

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نيويورك 09 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 06 نوفمبر 2019 م واسالتقى معالي المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي اليوم في مكتبه بمقر وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، المندوب الدائم المعيّن حديثا لجمهورية باكستان الإسلامية لدى الأمم المتحدة السفير منير أكرم.وقدم السفير المعلمي في بداية اللقاء التهنئة للسفير أكرم على تعيينه مندوبا دائما لبلاده لدى الأمم المتحدة وذلك للمرة الثانية، متمنيا له النجاح والتوفيق في فترته الجديدة.وأكد معاليه روابط الأخوة التي تجمع بين المملكة وباكستان، وعلى التعاون الوثيق بين وفدي البلدين في جميع المجالات.وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والأحداث السياسية الراهنة على الساحة الدولية.حضر اللقاء نائب المندوب الدائم في وفد المملكة الدكتور خالد بن محمد منزلاوي، ونائب المندوب الدائم في وفد باكستان محمد عامر خان، ورئيس قسم الإعلام والمراسم في الوفد الدائم للمملكة محمد بن عبدالرحمن القاضي.// انتهى //02:47ت م0356

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