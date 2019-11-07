

باريس 09 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 06 نوفمبر 2019 م واس

أغلقت بورصة باريس تعاملاتها اليوم على ارتفاعٍ في جلستها الرابعة على التوالي بنسبة 0.34 %.

وصعد مؤشر (كاك 40) بمقدار 19.85 نقطة، ليصل إلى مستوى 5866.74 نقطة وسط تداولات بلغ حجمها 3.5 مليارات يورو.

// انتهى //

02:00ت م

0355





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اقتصادي / بورصة باريس تغلق مرتفعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.