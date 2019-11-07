شكرا لقرائتكم خبر عن إسقاط طائرتين حاولتا استهداف مقر قيادة التحالف العربي جنوبى اليمن والان مع التفاصيل

إسقاط طائرتين حاولتا استهداف مقر قيادة التحالف العربيجنوبى اليمن الخميس 7 نوفمبر 2019 أسقطت دفاعات التحالف العسكرى ضد ميليشيا الحوثي، الأربعاء، طائرتين مسيرتين حاولت بهما الجماعة استهداف مقر لقيادة التحالف فى محافظة تعز جنوب غربى اليمن.

وأبلغ مصدر عسكرى يمنى، وكالة "سبوتنيك"، بأن "منظومة الباتريوت التابعة للتحالف، أسقطت طائرتين مسيرتين أثناء محاولتهما استهداف مقر قيادة التحالف فى مديرية المخا غرب تعز". Advertisements وأكد المصدر أن العملية لم تسفر عن وقوع خسائر. يأتى ذلك بعد يومين من اعتراض دفاعات القوات السعودية فى العاصمة المؤقتة عدن، طائرة مُسيرة أثناء تحليقها فى سماء مقر قيادة التحالف فى منطقة صلاح الدين بمديرية البريقة غرب عدن.

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