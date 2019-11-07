خرائط المطر لهواة الطقس.. وتوصيات التعامل مع أجواء الخميس والجمعة

2019-11-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

“حائل وجنوبها وغربها وما بين الحناكية والبتراء وشمال عفيف وشمال الرياض والشرقية والمناطق الشمالية ومكة والمرتفعات الجنوبية الغربية”، تلك المناطق رصدها هواة الطقس في نشراتهم المتتالية عن حالة الأجواء، بينما أكد عدد منهم أن رادار الجوف الآن رصد أمطارًا خفيفة.

بينما استعان هواة الطقس بخرائط توضح أماكن تساقط الأمطار، وتغيرات الطقس وفقًا لنماذج أمريكية ونرويجية وأخرى مختلفة خلال الأسبوع الجاري والمقبل.

خرائط استرشادية لهواة الطقس:

وفي التقرير التالي، نرصد أهم سمات الطقس، خلال اليوم الخميس وغدًا الجمعة، بناء على ما أورد مركز طقس العرب.

طقس الخميس 7 نوفمبر:

يبقى الطقس معتدلًا بوجه عام يميل للحرارة فترة العصر في وسط وشمال المملكة، فيما يكون باردًا نسبيًّا في الجبال الجنوبية.

وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة في شرق المملكة، وجنوبية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة في وسط وغرب المملكة ونجران، وجنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا في شمال المملكة، وجنوبية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة في سواحل البحر الأحمر الجنوبية والوسطى.

تهطل زخات رعدية من المطر على أجزاء محدودة من جنوب السعودية، كما يتوقع هطول زخات من الأمطار الرعدية في أجزاء من منطقة الحدود الشمالية من المملكة نواحي عرعر والسليمانية مع ساعات الفجر والصباح الباكر.

التوصيات:

تنبيه من الغبار على غرب منطقة الرياض وغرب ووسط القصيم وجنوب غرب حائل بالإضافة إلى شمال المملكة. تنبيه من الانزلاقات عند بداية هطول الأمطار في الحدود الشمالية. تنبيه من الرياح النشطة عند تأثير السحب الرعدية فجر وصباح الخميس على الحدود الشمالية.

أما ليلًا فيكون الطقس معتدلًا بوجه عام، وباردًا نسبيًّا في شمال وشمال غرب المملكة وفي الجبال الجنوبية.

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وتكون الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، وشمالية غربية معتدلة السرعة في غرب المملكة.

طقس الجمعة 8 نوفمبر:

نهارًا يبقى الطقس معتدلًا بوجه عام يميل للحرارة فترة العصر في وسط وشمال المملكة، فيما يكون باردًا نسبيًّا في الجبال الجنوبية.

وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة في شرق ووسط وشمال المملكة تكون نشطة السرعة، مع هبوب هبات قوية بين الحين والآخر تعمل على إثارة الأتربة والغبار خاصة في المناطق الشمالية نواحي سكاكا والجوف.

في حين تكون الرياح جنوبية معتدلة السرعة في سواحل البحر الأحمر الجنوبية والوسطى وشمالية غربية معتدلة السرعة في غرب المملكة.

وتتكاثر السحب الرعدية تدريجيًّا وتهطل زخات رعدية على أجزاء من جنوب وغرب المملكة، بالإضافة إلى احتمالية تأثر السواحل الجنوبية لتبوك نواحي أملج، بالإضافة إلى سواحل ينبع بأمطار رعدية خفيفة مع ساعات الصباح.

ومع ساعات العصر والمساء الأولى يتوقع أن تهطل أمطارًا خفيفة الطابع على أجزاء من القصيم وحائل، في حين تكون خفيفة إلى متوسطة يصحبها الرعد في أجزاء من غرب تبوك.

التوصيات:

تنبيه من الغبار غرب منطقة الرياض وفي القصيم وأجزاء من الحدود الشمالية. فرص الأمطار على جنوب غرب وأجزاء من تبوك والوسط.

أما ليلًا فيكون الطقس معتدلًا بوجه عام، وباردًا نسبيًّا في شمال وشمال غرب المملكة وفي الجبال الجنوبية.

وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة في شرق ووسط وشمال المملكة، وجنوبية معتدلة السرعة في سواحل البحر الأحمر الجنوبية والوسطى وشمالية غربية معتدلة السرعة في غرب المملكة.

وتستمر فرص هطول زخات رعدية من الأمطار على أجزاء من جنوب غرب البلاد، بالإضافة إلى أجزاء من تبوك وبعض الزخات الخفيفة المتفرقة في حائل والقصيم.

مع ساعات الفجر يتوقع أن تتأثر بعض المناطق الشمالية الشرقية بهطول زخات رعدية متفرقة من الأمطار خاصة نواحي منطقة حفر الباطن.