شكرا لقرائتكم خبر عن جدة: ضبط 13 مخالفة لمحلات الطيور بسوق الأهدل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سلمان السلمي (مكة المكرمة)

ضبطت لجنة مشتركة من مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة، والأمانة، والشرطة، وهيئة الغذاء والدواء في جدة، 8 مخالفات خاصة بالرفق بالحيوان، و5 مخالفات لعدم وجود تراخيص لمحلات الطيور بسوق الأهدل، وتم إغلاقها، مع إعداد محضر بذلك من قبل اللجنة لاستكمال الإجراءات.

وسحبت اللجنة عينات عشوائية من 25 طائرا للتأكد من خلو الأسواق من مرض إنفلونزا الطيور، إذ جاءت الجولة بمشاركة الجهات المساندة، ممثلة في بلدية مليساء الفرعية وإدارات النظافة، المسالخ وأسواق النفع العام، والوقاية الصحية.