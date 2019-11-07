الشبانة يناقش التعاون الإعلامي مع سفراء إيرلندا وأذربيجان ومصر

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) استقبل وزير الإعلام تركي الشبانة، أمس (الأربعاء) في مكتبه بالرياض، كلا من سفير جمهورية إيرلندا لدى المملكة جون جيرارد ماكوي، وسفير جمهورية أذربيجان شاهين بن شاكر عبد اللاييف، وسفير جمهورية مصر العربية أحمد فاروق محمد. وجرى خلال الاستقبالات استعراض العلاقات بين المملكة وكل من إيرلندا وأذربيجان ومصر، ومناقشة الأمور ذات الاهتمام المشترك في مقدمتها التعاون الإعلامي، وسبل تعزيزها مع المملكة في المجالات ذات العلاقة.

استقبل وزير الإعلام تركي الشبانة، أمس (الأربعاء) في مكتبه بالرياض، كلا من سفير جمهورية إيرلندا لدى المملكة جون جيرارد ماكوي، وسفير جمهورية أذربيجان شاهين بن شاكر عبد اللاييف، وسفير جمهورية مصر العربية أحمد فاروق محمد. وجرى خلال الاستقبالات استعراض العلاقات بين المملكة وكل من إيرلندا وأذربيجان ومصر، ومناقشة الأمور ذات الاهتمام المشترك في مقدمتها التعاون الإعلامي، وسبل تعزيزها مع المملكة في المجالات ذات العلاقة.

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