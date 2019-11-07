شكرا لقرائتكم خبر عن بدر بن سلطان يتسلّم تقرير فرع وزارة الإعلام والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

تسلّم نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، تقرير فرع وزارة الإعلام بالمنطقة، الذي تضمن إيجازا عن الأنشطة والبرامج التي نفذّها الفرع خلال ملتقى مكة الثقافي للعام الماضي تحت شعار «كيف نكون قدوة»، وحمل عنوان «كيف نطور مدننا لخدمة الحج والعمرة».

ولدى استقبال الأمير بدر بن سلطان، مدير عام فرع وزارة الإعلام بالمنطقة وليد بافقيه يرافقه عدد من منسوبي الفرع، استمع إلى شرح عن البرامج والأنشطة التي نفذها الفرع، ضمن فعاليات ملتقى مكة الثقافي خلال العام الماضي.

من جهة ثانية، استقبل الأمير بدر بن سلطان، مديري فرع المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام بالعاصمة المقدسة مهنا الشريف، ومحافظة جدة عبدالله الزهراني.

واستمع الأمير بدر بن سلطان خلال الاستقبال إلى شرح عن الخدمات التي يقدمها فرعا المؤسسة بمكة وجدة لقرابة 1500 يتيم ويتيمة، من بينها تحقيق الاستقرار الاجتماعي للأيتام والارتقاء بصحتهم النفسية والاجتماعية، إضافة لتوفير الاستقلال الاجتماعي والمالي لهم، وتعمل أيضا وفق استراتيجيات منظمة لتحقيق أهداف وتطلعات القيادة وفق رؤية المملكة الطموحة 2030، التي أكدت على دعم الأيتام وذوي الظروف الخاصة وتلمس احتياجاتهم، وتوفير الحياة الكريمة لهم.