شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مكة ونائبه يطلعان على أعمال «التعاون الإسلامي» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ونائبه الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، في مقر الإمارة بجدة، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف العثيمين. واستمع الأمير خالد الفيصل والأمير بدر بن سلطان إلى نبذة عن استعدادات المنظمة للاحتفال بمرور 50 عاماً على إنشائها، كما اطلعا على أبرز أعمال المنظمة ودورها في الحفاظ على القيم الإسلامية النبيلة المتمثلة في نشر رسالة السلام والتراحم والتسامح والمساواة والعدل والكرامة الإنسانية، والسعي لتعزيز دور الإسلام الرائد في العالم مع ضمان التنمية المستدامة والتقدم والازدهار لشعوب الدول الأعضاء وتعزيز وتقوية أواصر الوحدة والتضامن بين الشعوب المسلمة.

من جهة ثانية، استقبل الأمير خالد الفيصل، رئيس مجلس إدارة جمعية الطيارين الكابتن طيار عبدالعزيز الخياط، يرافقه أعضاء المجلس. واستمع أمير منطقة مكة المكرمة إلى شرح عن أهداف الجمعية التي تركز أعمالها على جمع الطيارين والمهنيين المهتمين بشؤون الطيران تحت مظلة واحدة، بهدف تبادل الخبرات ودعمهم لوجستياً وتثقيفهم صحياً وفنياً وإدارياً.

وتهدف الجمعية إلى نشر ثقافة الطيران في المجتمع، وتوعية المجتمع المدني بثقافة الطيران من خلال حلقات النقاش، والندوات، بالتعاون مع الجامعات والمعاهد المحلية والدولية المتخصصة.