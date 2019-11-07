جدة: إصابة 8 طلاب في تصادم حافلة

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جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة) أصيب 8 طلاب أمس (الأربعاء) في تصادم حافلة مدرسية كانت تقلهم في حي الفيصلية بجدة. وأوضح المتحدث باسم الهلال الأحمر بمحافظة جدة عبدالله أبو زيد، أنه فور تلقي البلاغ من غرفة عمليات الهلال الأحمر هرعت 4 فرق إسعافية إلى موقع الحادث، وتبين وجود حالتي إصابة متوسطة، نقلتا إلى مستشفى الملك فهد العام بجدة، و6 إصابات بسيطة عولجت في الموقع.

أصيب 8 طلاب أمس (الأربعاء) في تصادم حافلة مدرسية كانت تقلهم في حي الفيصلية بجدة. وأوضح المتحدث باسم الهلال الأحمر بمحافظة جدة عبدالله أبو زيد، أنه فور تلقي البلاغ من غرفة عمليات الهلال الأحمر هرعت 4 فرق إسعافية إلى موقع الحادث، وتبين وجود حالتي إصابة متوسطة، نقلتا إلى مستشفى الملك فهد العام بجدة، و6 إصابات بسيطة عولجت في الموقع.

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