شكرا لقرائتكم خبر عن مذكرة تكامل بين واحة الملك سلمان للعلوم و«الأوقاف» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

رعى رئيس مجلس إدارة واحة الملك سلمان للعلوم الأمير سلطان بن سلمان، توقيع مذكرة التكامل بين واحة الملك سلمان للعلوم والهيئة العامة للأوقاف، بحضور وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي. وتهدف المذكرة إلى رسم خطة تعاون في مختلف المجالات ذات العلاقة في مقدمتها تمويل برامج وفعاليات الواحة التعليمية، وتمويل إنشاء المرحلة الثانية من مرافق الواحة، وإنشاء حاضنة للابتكارات، ودراسة إنشاء صك وقفي باسم واحة الملك سلمان للعلوم، إضافة إلى تقديم التمكين المؤسسي والمشورة.

ورفع الأمير سلطان بن سلمان الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الذي يقود مسيرة التنمية بما يحقق الخير للوطن والمواطن، ومتابعته الحثيثة لمشروع واحة العلوم التي تحمل اسمه كونها مشروعا وطنيا استراتيجيا منذ أن وضع حجر أساسه ليكون أيقونة تنبض بالحياة ووفق طراز معماري وعلمي على أعلى المستويات، يقدم فيها التعليم بالمتعة ووفق أرقى الممارسات العالمية، مؤكداً أن خادم الحرمين الشريفين أراد لهذه الواحة أن تكون على مستوى عال من التطور والتقدم والمواكبة.

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وبين أن المشروع يقترب من انتهاء تنفيذ مرحلته الأولى، متوقعاً أن يبدأ التشغيل التجريبي المتدرج خلال الربع الرابع من هذا العام، مشددا على أهمية أن يتم تشغيل هذه الواحة بكفاءة وجودة واحترافية عالية تعكس تميز وتطور الإنسان السعودي، حيث يشمل العقد تدريب أبناء الوطن العاملين في الواحة لقيادة المشروع والسير به كما خطط له.

وأكد الراجحي أن واحة الملك سلمان للعلوم بدأت بخطوات واضحة وركزت على منتج غير مطروق في السعودية، والهيئة العامة للأوقاف تتشرف بأن تساهم في هذا المشروع الذي يحمل أولاً اسم خادم الحرمين الشريفين وينطلق بطريقة علمية ووفق أحدث الأساليب.

وقال: نحن نرى أن واحة الملك سلمان للعلوم من أفضل المشاريع النوعية التي يمكن أن تدعمها الهيئة العامة للأوقاف لا سيما أن هذا المشروع متطور وفيه جودة، وسنرى إن شاء الله طلاب المدارس والزوار والسياح يأتون إلى هذا المكان، مبيناً أن الهيئة فخورة بأن تستثمر في المشاريع المعرفية التي تعود بالفائدة النوعية لأبناء هذه البلاد.